إزالة 57 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ25

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ25، والتى تستمر حتى 24 أبريل الجارى، ووصلت إلى إزالة 57 حالة تعدٍ بمساحة 25 ألفا و335 م2.

إزالة 57 حالة تعدى أسوان ضمن المرحلة الثالثة للموجه الـ 25

ضرورة إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود

وكلف محافظ أسوان بضرورة إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وفى هذا الإطار واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بإزالة 50 حالات تعدٍ بمساحة 21 ألفا و960 م2 بنطاق أحياء جنوب وشرق والصداقة الجديدة .

وقد شارك فى فعاليات الحملات المكبرة الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن ، وأيضاً نواب رئيس المدينة، ورؤساء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

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