تجديل الشعانين رغم القصف المستمر

يستعد أقباط القدس الأرثوذكس للاحتفال بأحد الشعانين، الذي يُحتفل به قبل عيد القيامة، وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس في مدينة غزة، تُحيي الكنيسة الأرثوذكسية هذا اليوم بفعاليات خاصة تعكس التقاليد والروحانية العميقة، حتى في ظل الظروف الصعبة.

أداء قداس أحد الشعانين

في كنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية في غزة، يتجمع العشرات من العائلات المسيحية لأداء قداس أحد الشعانين.

تزينت الكنيسة بسعف النخيل وأوراق الزيتون، تذكارًا لدخول المسيح إلى القدس. ورغم الأوضاع الصعبة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر، يرفع الحضور صلواتهم من أجل السلام والأمان.

الاحتفال رغم قصف الكنائس

يعيش في غزة حوالي ألف مسيحي، يتبع نحو 70% منهم طائفة الروم الأرثوذكس، ورغم تعرض الكنائس للقصف، مثل كنيسة القديس برفيريوس وكنيسة العائلة المقدسة، يواصل المسيحيون في غزة الحفاظ على تقاليدهم وإيمانهم، معتبرين احتفالاتهم رمزًا للصمود والأمل.

في ظل الحرب المستمرة، ستقتصر احتفالات أحد الشعانين على الشعائر الدينية فقط، بناءً على توجيهات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، مع التركيز على رفع الصلوات واستقبال النور المقدس على أبواب الكنائس.

رسالة أمل وصمود

هذه الاحتفالات في غزة تُظهر التزام المسيحيين الفلسطينيين بتقاليدهم وإيمانهم العميق، وتبعث برسالة أمل وصمود للعالم، حتى في أحلك الظروف.