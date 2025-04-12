قافلة طبية شاملة لأطفال "دار الرحمة" في يوم اليتيم بجامعة قناة السويس

في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي تضطلع به جامعة قناة السويس، وتزامنا مع الاحتفال بيوم اليتيم، نظمت الجامعة قافلة طبية شاملة إلى "دار الرحمة للأيتام"، لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني لأطفال الدار، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج وخدمات تنموية وصحية متكاملة، موضحًا أن الجامعة تسعى إلى ترسيخ قيم التراحم والمسؤولية المجتمعية لدى منتسبيها، عبر مبادرات واقعية تلامس احتياجات المجتمع.

قافلة طبية شاملة

وقد تمت القافلة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أشارت إلى أن الجامعة تؤمن بأن رسالتها لا تقتصر على التعليم والبحث العلمي، بل تمتد لتشمل خدمة المجتمع والإنسان، مضيفة أن القوافل الطبية هي نموذج فعّال لتعزيز هذه الرسالة، لا سيما حينما تستهدف أطفالًا هم في أمسّ الحاجة إلى الرعاية والاهتمام في يوم يحمل دلالات إنسانية كبيرة.

الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ86 طفلًا من أطفال دار الرحمة

شملت القافلة تقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ86 طفلًا من أطفال دار الرحمة، وذلك في مختلف التخصصات الطبية، حيث ضمت القافلة 13 عيادة أطفال، و14 باطنة، و21 طب أسرة، و12 رمد، و26 عيادة أسنان، وقد جرى توفير الأدوية والعلاجات اللازمة في ذات اليوم، لضمان حصول الأطفال على الخدمة الطبية المتكاملة دون تأخير.

وقد حرص منظمو القافلة على عدم تصوير أطفال الدار احترامًا لمشاعرهم، مع توفير أجواء إنسانية دافئة خلال مراحل الكشف والعلاج.

وقد نُظمت القافلة من قبل المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل، ضمن خطة الجامعة السنوية لدعم جميع الفئات المجتمعية من خلال أنشطة متنوعة تشمل الرعاية الصحية، والدعم النفسي، والتوعية.

تجسد هذه القافلة نموذجًا حيًا لتكامل الجهود بين قطاعات الجامعة المختلفة، واستمرارًا لرسالة جامعة قناة السويس في أن تكون بيتًا للعلم والرحمة والإنسانية في آن واحد.