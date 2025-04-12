انطلاق القمة المصرية الإندونيسية الاتحادية لبحث استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط

انطلقت بمقر رئاسة الجمهورية جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث من المقرر أن تشهد المباحثات التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

ومن المقرر أيضا بحث التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة وضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن وبذل الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط.

كما من المقرر أن تشهد المباحثات التطورات التي تشهدها سوريا ولبنان وأهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث يتباحث الزعيمان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما يتناولان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لضيف مصر حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين فضلا عن استعراض حرس الشرف.