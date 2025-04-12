الحبس سنة مع الشغل لعاطل لحيازة سلاح ناري وإطلاق النار على شخص بالشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالحبس سنة مع الشغل بتهمة حيازة سلاح ناري وإطلاق النار على آخر بمنطقة الشرابية.

قرار إحالة المتهم للجنايات

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة ان المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان بدون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.



اعترافات المتهم بارتكاب الواقعة



وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهم اعترف أنه تشاجر مع المجني عليه أثناء جلوسهما على المقهى بسبب مشادة كلامية بينهما أشهر الأول سلاح ناري صوب الثاني وأطلق منه أعيرة نارية استقرت بجسده، محدثاً ما به من إصابات والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية كدة تزيد عن 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان قسم شرطة الشرابية تلقي بلاغا باستقبال المجني عليه إثر مشاجرة مع عاطل و بانتقال قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم واعترف ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

