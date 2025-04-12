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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 230 حالة إشغال بأسوان.. صور

إزالة ورفع الإشغالات
إزالة ورفع الإشغالات لأكثر من 230 حالة إشغال ومخالفة
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تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود إزالة ورفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع والميادين بالعديد من المناطق والأحياء السكنية، والتى من بينها المحمودية والشيخ هارون، وشارع المطار، والسوق السياحى القديم وذلك بنطاق مركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان، وبمشاركة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان، وشرطة المرافق برئاسة الرائد أحمد مدنى، فضلاً عن نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء ، مدعمين بـ 7 سيارات و 2 لودر .

إزالة ورفع الإشغالات لأكثر من 230 حالة إشغال ومخالفة بنطاق مدينة أسوان

وقد أسفرت جهود هذه الحملات عن إزالة ورفع أكثر من 230 حالة إشغال ، ومخالفة ، فضلاً عن رفع العديد من الباعة الجائلين ، وشملت الحالات إغلاق وتشميع 5 محلات تجارية لمخالفتهم للترخيص ، وضبط أكثر من 60 فاترينية ، وشادر مخالف .

المحافظ يشدد على مواصلة تنفيذ الحملات بالمدن لتفريغها من الباعة الجائلين

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه بالتوازى مع ما يتم تنفيذه داخل مدينة أسوان يتم تنفيذ حملات إزالة ورفع للإشغالات بمختلف مراكز ومدن المحافظة من أجل العمل على تفريغ الأسواق والشوارع من العشوائية والباعة الجائلين ، ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين من التنقل فى سهولة ويسر . 

وشدد محافظ أسوان على مواصلة وتكثيف الجهود على مدار اليوم سواء فى الفترة الصباحية والمسائية لرفع الإشغالات ، مع القيام بالمتابعة اللحظية لعدم عودتها مرة أخرى ، وللحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى بالشكل المطلوب .

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