فريق طبي بمستشفى بالإسماعيلية ينجح في إنقاذ مريضة أصيبت بتسمم حمل

استقبل مستشفى القصاصين التخصصي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، فرع محافظة الإسماعيلية حالة طارئة لسيدة حامل في الشهر التاسع، تعاني من نقص حاد في الصـفائـح الدموية، بالإضافة إلى أنيميا وارتفاع في إنزيمات الكبد، تُعرف بمتلازمة "هيلب" وقد سبق لها أن خضعت لولادتين قيصريتين، وكانت حالتها تشير إلى مضاعفات خطيرة تسمى تسمم الحمل.

الفريق الطبي بمستشفى القصاصين ينجح في إنقاذ مريضة بمتلازمة “هيلب”

وجه الدكتور محمد حامد مدير مستشفى القصاصين التخصصي، تعليماته على الفور، وتم التنسيق مع أطباء التخدير وبنك الدم لتوفير الصفائح الدموية، واكياس الدم، كما تم تجهيز سـرير في وحدة الرعاية المركزة لمتابعة الحالة بعد الولادة، حيث كانت تعاني من نقص حاد في الصفائح الدموية، مع مستوى هيموجلوبين منخفض جدا، وارتفاع في ضغط الدم، ووجود زلال في البول.

وأشاد الدكتور محمد حامد، بجهود الفريق الطبي المبذولة، حيث أنجبت الأم مولودة أنثى كاملة النمو. وتولى فريق أطباء الأطفال التعامل مع المولودة فوراً، بينما تم نقل السيدة إلى وحدة الرعاية المركزة لمتابعة حالتها الصحية وضبط ضغط الدم واستكمال العلاج، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وأكد الدكتور محمد حامد مدير مستشفى القصاصين التخصصي ، أن سرعة جاهزية الفريق الطبي، إنجازاً يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لقسم النساء والتوليـد بمستشفى القصاصين التخصصي، حيث يواصل الفريق الطبي تقديم رعاية متقدمة وآمنة لحالات الحمل عالية الخطورة، مستخدماً أحدث بروتوكولات العلاج ومهارات التعامل مع المضاعفات المعقدة بكفاءة، أُجريت العملية علي يد الفريق الطبي المكون من أ.د. محمد عاطف، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، بمشاركة فريق تمريض عالي الكفاءة مدرب على السياسات الخاصة بجودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى وسلامة المرضى، تحت إشراف كل من د. أحمد علي، المدير الطبي للمستشفى.

وأضاف الدكتور محمد حامد، هذا الإنجاز يأتي هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ووفقاً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام علي التأمين الصحي الشامل، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية.