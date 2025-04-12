حملة توعوية شاملة بجامعة قناة السويس لتعزيز الوعي الصحي وتمكين المرأة

في إطار الدور المجتمعي الرائد الذي تؤديه جامعة قناة السويس، نظمت الجامعة حملة توعوية موسعة بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن الجامعة تسعى إلى أن تكون حاضرة بقوة في محيطها المجتمعي، من خلال مبادرات واقعية تستهدف توعية المواطنين وتعزيز قدراتهم في مجالات الصحة والتمكين المجتمعي، مشيرًا إلى أن خدمة الإنسان هي امتداد طبيعي لدور الجامعة كمؤسسة تعليمية وتنموية في آنٍ واحد.

وجاءت الحملة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة شاملة تتبناها الجامعة لنشر الوعي الصحي والحقوقي، خاصة في المناطق الريفية والنائية، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا بمعلومات وخدمات تمكّنهم من مواجهة التحديات الصحية والاجتماعية، وتعزز مشاركتهم في بناء مجتمع سليم وآمن.

شهدت الفعالية إشرافًا أكاديميًا من الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قدّمت الدكتورة خديجة محمد أحمد، من عيادة المرأة الآمنة بقسم الطب الشرعي والسموم، محاضرة تعريفية تناولت خلالها أهداف وخدمات عيادة المرأة الآمنة، ورسالتها ورؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى خطوات التعامل مع الحالات المعنفة، وأشكال العنف المختلفة سواء كان نفسيًا أو بدنيًا أو جنسيًا، كما استعرضت الجوانب النفسية والقانونية المرتبطة بالتعامل مع هذه الحالات، بهدف نشر ثقافة التوعية بالحقوق والحماية في أوساط النساء والفتيات.

وقد جاءت هذه الفاعلية بالتعاون مع الأستاذة عبير شعبان، مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وبحضور الأستاذ محمد عيد، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، بما يعكس التكامل بين الجامعة ومؤسسات الدولة في دعم المبادرات المجتمعية.

كما شملت الحملة ندوة تعريفية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، قدمتها الأستاذة مادلين فيكتور، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة التأمين الصحي الشامل، حيث استعرضت خلالها أهمية المنظومة في تحسين جودة حياة المواطنين، باعتبارها أحد محاور خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مع التأكيد على حقوق المواطنين داخل النظام الصحي وآليات تيسير الخدمات وحل التحديات التي قد تواجه المستفيدين منه.

وعملت الفعالية كذلك على نشر الثقافة الصحية للأسرة، والتوعية بخدمات "عيادة المرأة الآمنة" بمستشفى الجامعة في الإسماعيلية، وأهمية الاستفادة منها في إطار من السرية والدعم الشامل.

وقد نظّمت الفعالية إيفون مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس، ضمن جهود متواصلة للربط بين الجامعة والمجتمع المحلي عبر أنشطة توعوية تُعلي من قيمة الإنسان وتعزز الأمن الصحي والاجتماعي.