بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 أشخاص غرقًا داخل ترعة الحاجر في البحيرة

لقيت ربة منزل وابنة شقيقها مصرعهما، اليوم السبت، جراء وقوع حادث انقلاب توك توك بطريق (الدلنجات/ طيبة) بمحافظة البحيرة، بينما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم.

حادث انقلاب توك توك بترعة الحاجر

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد حمودة مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بوقوع حادث انقلاب "توك توك" داخل ترعة الحاجر على طريق الدلنجات/ طيبة، مما أدى إلى مصرع سيدة ونجله شقيقتها، بينما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات، وبالفحص تبين مصرع "أميرة سمير محمد عبد السلام" 25 سنة، و"ياسمين محمد الحناوي سنوات نتيجة اسفنكسيا الغرق.

كما أصيب كل من "دعاء سمير محمد عبد السلام"، و"محمود سمير محمد عبد السلام"، بالإضافة إلى سائق التوك توك "أحمد حمادة رجب حمودة أبو راضي".

ضبط سائق التوك توك

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات من ضبط "عبد الخالق أحمد أبو سيف" سائق السيارة، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة قرر مصطفى صلاح وكيل النائب العام برئاسة المستشار محمد صبحي مدير نيابة الدلنجات بسكرتارية عبد العزيز فراج التصريح بدفن جثمان المتوفى عقب إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كما قررت النيابة العامة عرض المتهم على الطب الشرعي بدمنهور لأخذ منه عينة وإجراء التحليل اللازم لبيان عما إذا كان المتهم يتعاطى المواد المخدرة من عدمه.