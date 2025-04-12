ads
السبت 12 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة ضبط 43769 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط 43769 مخالفة مرورية متنوعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

  واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (43769) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:
(653) مخالفة السير بدون تراخيص.
(11) دراجة نارية مخالفة.
(33776) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(6) مخالفات موقف عشوائى.
(431) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
(2) مخالفة شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

خلال 24 ساعة ضبط 43769 مخالفة مرورية متنوعة مخالفة مرورية متنوعة الإدارة العامة للمرور