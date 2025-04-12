مسئول بـ«حماس»: وفدنا في طريقه للقاهرة لبحث التهدئة بقطاع غزة

نقلت وكالة الأنباء الفرنسى «أ ف ب»، عن مسئول بحماس، اليوم السبت القول، بأن وفد الحركة في طريقه للقاهرة لبحث التهدئة في غزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعرب المسئول، عن أمله في أن يحقق لقاء القاهرة تقدمًا حقيقيًا للتوصل لاتفاق لوقف الحرب ووقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من غزة.

وكان مسئولون إسرائيليون أفادوا، أمس الجمعة، بأن تل أبيب والقاهرة تبادلتا مسودات بشأن المقترح المصري حول غزة، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

كما رأى المسؤولون الإسرائيليين، أن هناك إمكانية لتحقيق تقدم في المحادثات حول قطاع غزة.

وفي 18 مارس الجاري، استأنفت قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، بعد توقف لأكثر من شهرين على أثر الهدنة، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.