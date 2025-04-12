تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

قال المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 50000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 497 شاحنة و25 سيارة حيث شملت حركة الواردات 500 طن بضائع، 209 شاحنة و7 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 49500 طن بضائع، 288 شاحنة و18 سيارة.

حيث يشهد ميناء سفاجا مغادرة السفينة INCE MARMARA علي متنها 44000 طن فوسفات تصدير الي اندونيسيا وتغادر أيضا السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسيريس، كما تم تداول 2300 طن بضائع ، 300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي عمان، آور وبابل.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1675 راكبا بموانيها.