استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD لبحث سبل تعزيز التخطيط المحلى والتنمية المستدامة مع بعثة المنظمة وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار البرنامج القُطري لمصر ، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة على المستوى المحلى.

محافظ أسوان يستقبل وفد OECD لبحث تعزيز التخطيط المحلي والتنمية المستدامة

وأثناء اللقاء الذى حضره اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، ووفد المنظمة الذى ضم كل من إيزابيل شاترى رئيس وحدة اللامركزية والتمويل دون الوطنى والبنية التحتية، وقسم التنمية الإقليمية والحوكمة متعددة المستويات، وآتى أوكسانين مستشار قسم التنمية الإقليمية والحوكمة متعددة المستويات، وجوهانس كلاين محلل سياسات اللامركزية والتمويل دون الوطني والبنية التحتية، شعبة التنمية الإقليمية والحوكمة متعددة المستويات، والدكتورة مروة أحمد سليمان أخصائي تخطيط حضري والمستشار المحلى لفريق المنظمة ، فضلاً عن ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي ، وعاليا هشام منسق مشروعات البرنامج القُطري ، رحب الدكتور إسماعيل كمال بالتعاون المثمر والبناء الذى يرتكز على مجموعة من المحاور التنموية التى تسعى لتعزيز التخطيط المحلى متعدد السنوات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظة أسوان من خلال دعم تنفيذ قانون التخطيط الجديد ، وتعزيز التنسيق بين المستويات المختلفة للحكم المحلى والوطني ، وتحديد التحديات الحالية والمتوقعة، وبحث الحلول الواقعية لتطوير آليات الحوكمة وبناء القدرات.

المحافظة تولى أهمية قصوى لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات

وأكد محافظ أسوان على أن المحافظة تولى أهمية قصوى لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو تنمية مستدامة وشاملة ، وهو ما نتطلع معه إلى مواصلة التنسيق الجاد مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للاستفادة من الخبرات الدولية وتطبيق الممارسات الرائدة فى التنمية المحلية.

فيما أشارت الدكتورة هبة مغيب إلى أن هذه الزيارة تأتى ضمن جهود وزارة التخطيط لتفعيل قانون التخطيط القومي الجديد وتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الدولية ، وعلى رأسها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، والتي تقدم الدعم الفني لتقييم جاهزية المحافظات وتحليل أطر التمويل، ورفع كفاءة منظومة التخطيط الإقليمي.

جهود تطوير البنية التحتية في أسوان

بينما أشاد أعضاء بعثة المنظمة بالجهود المبذولة فى محافظة أسوان لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة تنفيذ المشروعات ، مؤكدين على حرص المنظمة لتقديم التوصيات الفنية اللازمة لتعزيز قدرات المحافظة فى مجالات التخطيط والتمويل المحلى بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030.

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