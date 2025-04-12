حالة الطقس في الإمارات اليوم السبت

أعلن المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت 12 أبريل 2025، عن توقعاته للأحوال الجوية، حيث أشار إلى حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على مستوى المنطقة الشرقية من الدولة، بالتزامن مع هبوب رياح خفيفة إلى متوسطة وظهور سحب متفرقة في تلك المناطق.

الطقس العام في الإمارات

من المتوقع أن يسود البلاد طقس صيفي مستقر تتخلله أجواء صحوة بوجه عام، مع تكوّن غيوم جزئية في بعض الفترات، مصحوبة بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال النهار، وتشير التقديرات إلى أن الطقس سيبقى مشمسًا في أغلب المناطق، وتستمر الأجواء الجافة والحارة نسبيًا.

الرياح وحالة الغبار

ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع نشاط ملحوظ أحيانًا خلال فترات النهار، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار، خاصة في المناطق المكشوفة، وتتراوح سرعة الرياح بين 10 و25 كيلومترًا في الساعة، وقد تزداد لتصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق، وتتغير اتجاهاتها بين شمالية غربية وجنوبية غربية.

درجات الحرارة والرطوبة بحسب المناطق:

درجة الحرارة العظمى في مدينة أبو ظبي 39 درجة و 24 درجة للصغرى.

درجة الحرارة العظمى في مدينة دبي 40 درجة والصغرى 20 درجة.

درجة الحرارة في مدينة الشارقة نحو 39 درجة للعظمى و 29 درجة للصغرى.

درجة الحرارة في رأس الخيمة بنحو 40 درجة للعظمى و 20 درجة للصغرى.

درجة الحرارة في العين 41 للعظمى ونحو 24 درجة للصغرى.

ودرجة الحرارة في الفجيرة نحو 36 العظمي ونحو 24 درجة للصغرى.

درجة الحرارة في أم القيوين نحو 39 درجة للعظمى ونحو 21 درجة للصغرى.

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة والرطوبة المتوقعة اليوم في عدد من مدن ومناطق الإمارات:

تشير بيانات الأرصاد الجوية إلى طقس حار ومستقر بشكل عام، تتخلله فترات من الغيوم الجزئية ونشاط نسبي في الرياح خلال النهار، خاصة في المناطق الداخلية والساحلية المكشوفة، ويُنصح السكان بالحذر أثناء التنقل في فترات الذروة، وتجنب التعرّض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.