ضبط عنصر إجرامي بسوهاج بتهمة تصنيع أسلحة نارية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" والإتجار بها متخذاً من منزله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط المتهم



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 16 قطعة سلاح نارى عبارة عن (رشاش – 4 بنادق آلية – 5 طبنجات – 6 فرد محلى الأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.