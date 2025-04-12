ads
السبت 12 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عنصر إجرامي بسوهاج بتهمة تصنيع أسلحة نارية

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" والإتجار بها متخذاً من منزله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط المتهم


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 16 قطعة سلاح نارى عبارة عن (رشاش – 4 بنادق آلية – 5 طبنجات – 6 فرد محلى الأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بسوهاج ورشة لتصنيع بمديرية أمن سوهاج تصنيع أسلحة