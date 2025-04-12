حالة الطقس في السعودية اليوم السبت

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 12 أبريل 2025، والتي تشهد تقلبات جوية تشمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤثر على مدى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.

الطقس اليوم في مختلف مناطق المملكة

تشير التوقعات إلى احتمال تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من: الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، بالتزامن مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية في تلك المناطق.

كما تمتد تأثيرات الحالة الجوية لتشمل أجزاء من تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، خاصة المناطق الساحلية منها، مع ترجيح تشكّل سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة في نجران، جازان، وعسير، وتمتد هذه الأجواء إلى الباحة، وسط انخفاض تدريجي في درجات الحرارة شمال المملكة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المدن السعودية

نستعرض فيما يلي توقعات درجات الحرارة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

مكة المكرمة: العظمى 32°C، الصغرى 22°C

المدينة المنورة: العظمى 36°C، الصغرى 21°C

الرياض: العظمى 37°C، الصغرى 25°C

جدة: العظمى 28°C، الصغرى 22°C

تبوك: العظمى 21°C، الصغرى 7°C

حائل: العظمى 21°C، الصغرى 11°C

الباحة: العظمى 26°C، الصغرى 16°C

جازان: العظمى 35°C، الصغرى 28°C

نجران: العظمى 36°C، الصغرى 22°C

الطائف: العظمى 26°C، الصغرى 19°C

تفاصيل الحالة الجوية حسب المناطق

مكة المكرمة

تشهد المدينة نشاطًا قويًا في الرياح المحمّلة بالأتربة، تتراوح سرعتها بين 50 إلى 59 كم/ساعة، ما يؤدي إلى تدني أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب ارتفاع واضح في مستوى الأمواج البحرية.

المدينة المنورة

يتوقع نشاط في الرياح بسرعة تتراوح بين 40 و49 كم/ساعة، محمّلة بالأتربة والغبار، ما يؤدي إلى تقليل مستوى الرؤية الأفقية. كما تشير التوقعات إلى وجود مناطق تتأثر برياح شديدة قد تسبب شبه انعدام للرؤية وارتفاع في الأمواج.

الرياض

تشهد العاصمة طقسًا مضطربًا يتمثل في رياح نشطة محملة بالأتربة والغبار، تتسبب في شبه انعدام للرؤية. ومن المرجّح أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض الأجزاء، قد تصحبها زخات برد وجريان سيول في بعض المناطق.

جدة

تمتد تأثيرات الرياح النشطة المثيرة للأتربة إلى مدينة جدة، ما يؤدي إلى تدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية، خاصة في بعض الأجزاء المفتوحة.

الطائف

تشهد المدينة تكوّنًا جزئيًا للغيوم، مع نشاط في الرياح المثيرة للغبار التي تسيطر على غالبية أجزاء المنطقة، مما يساهم في تراجع الرؤية الأفقية بشكل عام.

تبوك

تشهد المدينة طقسًا متقلبًا ورياحًا شديدة السرعة تتراوح بين 50 و59 كم/ساعة، محمّلة بالغبار والأتربة، مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى ارتفاع في الأمواج.

حائل

تشير التوقعات إلى وجود رياح نشطة في مدينة حائل، تتراوح سرعتها بين 40 و49 كم/ساعة، محملة بالغبار والأتربة، وتؤثر بشكل مباشر على مدى الرؤية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض الأجزاء.

المنطقة الشرقية

من المتوقع أن تشهد المنطقة هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤثر سلبًا على مدى الرؤية الأفقية.

حالة البحر الأحمر

تسود الرياح السطحية شمال البحر الأحمر وأوسطه، حيث تكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 25 إلى 50 كم/ساعة، في حين تكون على الجزء الجنوبي بسرعة 15 إلى 35 كم/ساعة.

وتؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع الأمواج بين متر ونصف إلى 3 أمتار شمالًا ووسطًا، فيما تكون من نصف متر إلى متر ونصف جنوبًا، مع حركة أمواج تتراوح بين المائجة والخفيفة، ما يسبب اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية.

حالة الخليج العربي

تسود رياح سطحية نشطة أيضًا في الخليج العربي، تتراوح بين شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة تصل إلى 45 كم/ساعة في الجزء الشمالي. وتشير التوقعات إلى تكون سحب رعدية ممطرة مصاحبة لتلك الرياح.