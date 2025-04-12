بعد استبدال البيك آب بالميكروباص.. رئيس ديرمواس يتابع تطبيق منظومة نقل الركاب الجديدة

تابع الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ديرمواس بالمنيا تطبيق منظومة النقل الجديدة باستبدال سيارات البيك آب بالميكروباص بمواقف سيارات الأجرة بديرمواس، مؤكدا أن قرار تطبيق منظومة الاستبدال جاء استجابةً لمطالب السواد الأعظم من المواطنين.

كما أعلنت محافظة المنيا عزمها مواصلة تطبيق منظومة الاستبدال، حرصًا على أرواح المواطنين وسلامتهم وتلبيةً لمطالبهم، مع الاستمرار في تقديم كافة التيسيرات اللازمة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

كما تابع رئيس المركز مدى الالتزام بتعريفة الركوب المقررة بالمركز والمدينة، مؤكدا أنه لا تهاون مع مخالفة تعريفة الركوب، معلنا عن توفير أتوبيسات نقل جماعي بالمدينة لنقل الركاب في حال تكدس المواطنين.

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