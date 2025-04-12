محافظ بني سويف: مبادرة مشروعك موّلت 16615 مشروعًا صغيرًا بــــ 2 مليار و509 مليون جنيهًا

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي التمويل الذي قدمه المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" قد وصل إلى 2 مليار و509 مليون جنيهاً، استفاد منها 16ألف و615 مشروعاً صغيراً، مما أسهم في توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل في قطاعات متعددة تشمل الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات، وذلك منذ انطلاق المشروع في 2015 وحتى مارس 2025.

منذ بدايته …مبادرة "مشروعك "موّلت 16615 مشروعاً صغيراً بــــ 2مليار و509 مليون جنيهاً ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعدته نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

جهود المحافظة

وأكد المحافظ أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، ويشارك فيها عدد من البنوك الوطنية(مصر، الأهلي، القاهرة، الزراعي المصري، الإسكان، الإسكندرية )، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

لجان بالمراكز للتنفيذ

فيما أشارت "مدير مشروعك" إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات _تحت إشراف السكرتير العام _ بمسؤولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.