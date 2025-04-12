استمرار العمل بمنظومة استبدال سيارات البيك آب بالميكروباص بملوي

أصدرت رئاسة مركز ومدينة ملوى بيانا رسميا ذكرت فيه نظراً لما يتردد ويتم إثارته من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المغرضة والمضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، بإيادً خبيثة، كلها تسير في اتجاه نحو التشكيك في الدولة المصرية، وما تقوم به محافظة المنيا من إنجازات والتى تستهدف إحباط العمل بمنظومة استبدال سيارات “البيك أب” بسيارات ميكروباص حضارية، والتي تم إطلاقها القيادة السياسية استجابة سريعة لرغبة المواطنين وحرصًا على أرواحهم وسلامتهم وكرامتهم،

وتلبية لمطالب ملحة ومتكررة من أبناء المحافظة من كافة فئات وأطياف المجتمع وخاصة عقب تزايد معدلات الحوادث والوفيات والإصابات والعاهات المستديمة الناتجة عن الاستخدام غير القانوني لمركبات “البيك أب” في نقل الركاب، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور، حيث إن هذه المركبات مصرح لها فقط بنقل البضائع، وليس المواطنين.

الوحدة المحلية تهيب بعدم الانسياق وراء الشائعات

وأهابت رئاسه مركز ومدينه ملوي بالسادة المواطنين بعدم الانسياق خلف الشائعات وتحري الدقه في تلقي ونقل المعلومات وعدم الانسياق لمثل هذه الدعوات الهدامة التى تحاول ان تعيد عقارب الساعة إلى الوراء ولعصور مضت و تشوه الإنجازات ولا تسعى إلى التطوير والارتقاء بحياة المواطنين وصون كرامتهم وآدميتهم.

وسيتم استمرار الدفع بسيارات مشروع النقل الجماعى التابع للمحافظة وتوفير البدائل اللازمة من خطوط سير الميكروباصات الأخرى لكافة الأماكن ذات الكثافات السكانية العالية .

خيثُ أعلنت محافظة المنيا عزمها مواصلة تطبيق منظومة الاستبدال، حرصًا على أرواح المواطنين وسلامتهم وتلبيةً لمطالبهم، مع الاستمرار في تقديم كافة التيسيرات اللازمة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

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