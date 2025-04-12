ضبط شخص يدير مخزنا خاصا بإحدى الصيدليات للإتجار فى الأدوية المهربة جمركيا

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام ( مالك صيدلية "كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة") بإدارة مخزن أدوية خاص بالصيدلية "دون ترخيص" وحيازته كمية من الأدوية المهربة جمركياً والإتجار بها.



العثور على كميات كبيرة من الأدوية المهربة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط (عامل بالمخزن - مقيم بمحافظة الفيوم) ، وعثر بداخل المخرن على كمية كبيرة من الأدوية المهربة جمركياً ومجهولة المصدر "بدون ترخيص" ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالإشتراك مع (مالك المخزن – مقيم بدائرة القسم).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى ضبط مالك المخزن المشار إليه.