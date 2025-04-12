سقوط لص سرق حقيبة من سيدة بمدينة نصر

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات واقعة سرقة حقيبة يد من إحدى السيدات الأجنبيات بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، حيث أسفرت التحريات السريعة عن ضبط المتهم والدراجة النارية المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وتمت إعادة المسروقات.

بلاغ من سيدة أجنبية وسرقة تحت تهديد السرعة

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أفادت خلاله بتعرضها لواقعة سرقة عن طريق الخطف، حيث قام مجهول يقود دراجة نارية بخطف حقيبة يدها أثناء سيرها في الشارع.

وبحسب أقوالها، كانت الحقيبة تحتوي على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وجواز السفر الخاص بها.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل – له معلومات جنائية – ومقيم بمحافظة القليوبية.



تم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في السرقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لإعادة المسروقات للسيدة المجني عليها.

المتهم