ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص في الإتجار بالمخدرات بجنوب سيناء

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية شديدى الخطورة) بمحاولة جلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.



ضبط 3 طن حشيش

عقب تقنين الإجراءات أمكن تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة

حيث تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء، وبحوزتهم (3 طن لمخدر الحشيش – عدد 3 سيارات نقل – سيارة ملاكى) ..هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (300 مليون جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.