القاهرة للعرائس يحتفل بـ"يوم اليتيم".. صور

نظم مسرح القاهرة للعرائس احتفالية خاصة مميزة بمناسبة "يوم اليتيم" بمشاركة عدد من دور رعاية الأطفال الأيتام، وذلك مساء الجمعة، وبإشراف الدكتور أسامة محمد علي مدير فرقة القاهرة للعرائس.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الأطفال المتعاملين مع جمعيات خيرية، من بينها جمعية نور السلام الخيرية، جمعية د. حسن عباس زكي، جمعية جنة الفرسان لتنمية المجتمع، إلى جانب عدد من الجمعيات الأخرى، حيث استمتع الأطفال بفقرات فنية ممتعة، بالاضافة لمشاهدتهم العرض المسرحي "مروان وحبة الرمان" من إنتاج الفرقة وسط أجواء من البهجة والسرور.

و في ختام الحفل عبر الدكتور أسامة محمد علي، عن بالغ الشكر والتقدير للدعم الكبير الذي قدمته ادارة الشئون المالية والإدارية بالبيت الفني للمسرح، والذي كان له أثر بالغ في إنجاح هذا اليوم.

كما وجه علي، الشكر لكل من ساهم في هذا الحدث من فنانين وفنيين وإداريين، ولجمهور مسرح القاهرة للعرائس الذي كان جزءاً من هذه اللحظات المميزة.

يقام العرض تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وضمن خطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وخطة البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة،