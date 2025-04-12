بعد تحريك أسعار البنزين.. رئيس مدينة مطاي تتابع المواقف ومحطات الوقود

قامت المهندسة هويدة الشافعى، رئيس مركز ومدينة مطاي، بالمرور والمتابعة للمواقف وتوافر السولار والبنزين بمحطات الوقود بنطاق الوحدة المحلية لمركز مطاي.

حيث قامت المهندسة هويدة الشافعى رئيس المركز بالمرور والمتابعة والتواجد الميدانى علي محطات الوقود ومواقف السيارات بمدينة مطاي، للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب المحددة وعدم المغالاة على المواطنين وذلك عقب تحريك أسعار الوقود الجديدة، وجارٍ المتابعة المستمرة على مدار اليوم، بالتعاون مع شرطه المرافق، والمرور والإدارات المعنية.

كما وجهت المهندسة هويدة الشافعى رئيس المركز رؤساء الأحياء والقرى والنواب، بالتواجد الميداني، والمتابعة المستمرة لمحطات الوقود بالمركز والمواقف، كما تستمر إدارة التموين بمطاي بمتابعة رصيد المواد البترولية لمحطات الوقود بالمركز والتأكيد على توافر الوقود، والتأكيد على الالتزام بالتسعيرة المقررة.

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