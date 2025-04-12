الصين تطور أول طائرة مسيرة للإنقاذ الطبي في العالم

طورت الصين أول طائرة مسيرة للإنقاذ الطبي في العالم، من شأنها معالجة النواقص في قدرات الإنقاذ في حالات الطوارئ في البيئات القاسية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، نقلا عن صحيفة "ساينس آند تكنولوجي ديلي"، أنه تم ابتكار الطائرة المسيرة من قبل شركة هايشن المحدودة للتكنولوجيا الطبية التابعة للشركة الوطنية الصينية المحدودة لبناء السفن، بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم وشركاء آخرين في الصناعة.

وذكرت الشركة أن الطائرة المسيرة مجهزة بوظائف طبية متقدمة، بما في ذلك أجهزة دعم الجهاز التنفسي والتسريب الوريدي ومراقبة العلامات الحيوية وإزالة الرجفان القلبي والمراقبة بالفيديو عن بعد في الوقت الفعلي.

وقال هوانج يوي هونج، رئيس مجلس الإدارة وكبير المهندسين في الشركة، إن الطائرة المسيرة قادرة على إجراء عمليات بحث وإنقاذ دقيقة في البيئات القاسية، بما في ذلك البحار الرطبة والمالحة والمضطربة، ودرجات الحرارة المتطرفة التي تتراوح ما بين 25 إلى 46 درجة مئوية تحت الصفر، وارتفاعات تصل إلى 5 آلاف متر.

وأضاف هوانج يوي هونج، أنه بالإضافة إلى قدرات البحث والإنقاذ، يمكن للطائرة المسيرة أيضا توفير العلاج الطبي الطارئ في الموقع ونقل المصابين أو المرضى بسرعة.

وتابع أن وزن الطائرة يبلغ 600 كيلوجرام مع سعة حمولة تبلغ 300 كيلوجرام، وتدمج أوضاع الطيران المستقل، مثل الملاحة في نقاط مواقع محددة والتحليق، مع التحكم الأرضي عن بعد؛ ما يتيح الانتشار السريع في حالات الكوارث والأوبئة، مبينا أنه من خلال الجمع بين خبرات الشركة الأساسية في مجال المعدات الطبية وتكنولوجيا الطائرات المسيرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد ابتكرت الشركة حلا يعزز بشكل كبير قدرات الإنقاذ الطبي الذكي في حالات الطوارئ في الصين.

