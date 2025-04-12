حالة الطقس اليوم السبت في مصر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا على كافة الأنحاء، و يسود طقس معتدل نهارًا على كافة الانحاء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت



كما يشهد اليوم السبت نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمي والصغرى 14 درجة .

حالة الطقس في مصر

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من اليوم السبت 12 ابريل حتى الخميس 17 إبريل، حيث ترتفع درجة الحرارة تدريجيا ويسود طقس معتدل نهارًا على كافة الانحاء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

حالة الطقس

وأضافت الأرصاد أنه يشهد اليوم السبت، أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه يشهد الاثنين 14 ابريل، أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على اغلب الأنحاء.

ويشهد من الثلاثاء 15 ابريل الى الخميس 17 ابريل ، نشاط رياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال أسبوع

ولفتت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22_26 درجة والصغرى 14_15 درجة وجنوب الصعيد من 28_33 درجة، و الصغري من 14_ 15 درجة.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية نصيحة إلى المواطنين بتجنب تخفيف الملابس وارتداء الملابس الثقيلة خاصة في فترات الليل.