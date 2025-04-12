بعد خروجه من الموسم الرمضاني.. صابرين تنتظر عرض مسلسل خانة فاضية

تنتظر الفنانة صابرين عرض مسلسل "خانة فاضية"، وذلك ضمن منافسات دراما موسم الأوف سيزون، والذي يشارك ضمن منافسات الموسم عدد من الأعمال خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء الموسم الرمضاني.

خانة فاضية "دراما اجتماعية"

خرج مسلسل "خانة فاضية" من المشاركة في السباق الرمضاني المنقضي، بعد أن كان يعد للمنافسة ضمن الماراثون الدرامي لموسم رمضان، المسلسل ينتمي للأعمال ذات الـ 15 حلقة.

قصة المسلسل

تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول معاناة أم من مخاطر الرعاية الصحية، والإهمال الطبي، ويقدم العمل حقوق المرضى، وقوانين الرعاية الصحية.

وبسبب قصة العمل، وطرحه لقضية مهمة وشائكة، ينتظر صناع العمل العرض وردود أفعال الجمهور، خاصةً بعد حالة التفاعل الكبير التي قدمتها القضايا المجتمعية في دراما رمضان، ومدى تفاعل الجمهور معها وتقديره لصناع الأعمال الهادفة للقضايا التي تهم المجتمع، وهو ما ينتظره كل فريق العمل بمسلسل خانة فاضية، انتظاراً لعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة.

أبطال العمل

المسلسل بطولة الفنانة صابرين، مراد مكرم، وعدد كبير من الفنانين والشباب، والمسلسل من إخراج شادي أبوشادي.