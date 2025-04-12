الدفاعات الجوية الروسية تسقط 36 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 36 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 36 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف".

وأشار البيان إلى أنه تم تدمير طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة فوق مقاطعة كراسنودار.

