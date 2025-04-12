صرح صناعي جديد.. إطلاق مدينة النسيج في وادي السرارية بالمنيا

في خطوة نوعية تعكس التوجه نحو تنمية الصناعات المتخصصة بصعيد مصر، تم الإعلان عن إقامة مدينة متكاملة للصناعات النسيجية في قرية السرارية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، لتكون أول مدينة من نوعها في المنطقة.

يمتد المشروع على مساحة 5.5 مليون متر مربع، وباستثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، ويستهدف جذب نحو 1.5 مليار دولار من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع توفير ما يصل إلى 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويأتي اختيار محافظة المنيا لما تمتاز به من موقع استراتيجي فريد، وتكامل شبكات النقل والبنية التحتية الحديثة، بما يسهم في إعادة إحياء الصناعات النسيجية العريقة على أرضها، وتعزيز موقعها كمركز صناعي واعد في قلب الصعيد

إطلاق مدينة نسيجية متكاملة بمنطقة السرارية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال مؤتمر صحفى موسع عن إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكلا من منطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم على مساحة تصل إلى 5.5 مليون م2 لكل منهما، مؤكدا أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر مميزات تنافسية كبيرة تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، وزيادة فرص العمل للشباب كما يحظى هذا القطاع بفرص حقيقية للنمو والتطور في مصر وخاصة في ظل توافر المواد الخام، والعمالة الوطنية المدربة، والقرب من موانئ التصدير، وإبرام الدولة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم بالإضافة إلى ما تملكه مصر من خبرات تاريخية طويلة لاستغلال القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة له.

وأشار إلى أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية في هذا القطاع وخاصة الملابس الجاهزة حيث من المستهدف أن يصل حجم صادراته إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات بدلا من 2.8 مليار دولار.

وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، وفاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة.

وخلال المؤتمر استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ إطلاق رؤية مصر 2030 في عام 2014 بتصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث أشار في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة في إطار ارساء بنية تحتية أساسية قوية وفقا لخطة عمل مدروسة ومحكمة تم البدء فيها اعتبارا من 30 يونيو 2014 تتضمن رفع كفاءة شبكة الطرق والكباري والمواصلات والسكك الحديدية بالإضافة إلى الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وشبكات الاتصالات والكهرباء والمياه وكافة مرافق البنية التحتية الأساسية في مصر بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية وربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية الممرات اللوجيستية وخاصة ممرات (طابا – العريش، السخنة –الدخيلة، سفاجا - قنا - إسكندرية)، مستعرضا دورها الهام فى ربط البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك الخليج العربي بأوربا وامريكا بكافة دول العالم.

انجازات قطاع النقل خلال العشر سنوات الماضية

كما أعرب الوزير عن اعتزازه بالانجازات التي تم تحقيقها في قطاع النقل خلال العشر سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتقدم الكبير في مجال الممرات اللوجيستية التي تلعب دورا هاماً في حركة التجارة العالمية، ارتكازا على المميزات التنافسية لمصر والتي من أبرزها الموقع الجغرافي لها في قلب العالم ووجود اهم ممر بحري عالمي في العالم وهو قناة السويس كما تتمتع مصر بشواطيء ممتدة على البحرين الاحمر والمتوسط بطول 3000 كيلومتر وبها 18 ميناء تجاري بحري لها القدرة على استقبال السفن العملاقة و100 كم أرصفة بالإضافة إلى تنفيذ خطة شاملة لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجيستسة وكذلك ارتفاع عدد السكان من فئة الشباب في مصر.

كما أشار الوزير إلى أن الصناعة من أهم مصادر قوة أي دولة، مؤكدا على أهمية نمو القطاع الصناعي بشكل متسارع، حيث تشكل الصناعة حالياً ما يقرب من 14 % من الناتج القومي الإجمالي، مشيرا إلى التطلع نحو زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعى ليتجاوز 20% من الناتج القومى الإجمالى للاقتصاد القومي.

كما لفت الوزير إلى أن الإهتمام بالنهوض بقطاع الصناعة ينعكس على توفير فرص التشغيل وتوفير العملة الصعبة ومن ثم تحسين حياة المواطنين وتحقيق مصلحة الوطن، هذا ويتم العمل على تحقيق تلك المستهدفات من خلال إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة، لتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي وباعتبار ما يتم تنفيذه من مستهدفات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتي ترتكز على عدة محاور أهمها انشاء مناطق صناعية متخصصة بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية القائمة.

كما كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن مقومات اختيار مواقع إقامة المناطق الصناعية بحيث تضمن نجاح المشروعات المقامة عليها والتي تشمل توافر المرافق بها وقربها من المواني والطرق وخطوط السكك الحديدية وكذا قربها من المناطق السكنية ومناطق تمركز القوى العاملة، مؤكدا على توافر كافة تلك المقومات في محافظات صعيد مصر لاسيما بمحافظتي الفيوم والمنيا.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير كل ما يتعلق بإطلاق المدينتين النسيجيتين المتكاملتين بكلا من منطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، حيث أوضح أنهما سيتم إقامتهما على إجمالي مساحة تصل إلى 11 مليون م2، لافتا إلى أنه من المقرر ان تقام المدينة النسيجية الأولى في وادي سريرية بمحافظة المنيا على مساحة اجمالية مقترحة قدرها 5.5 مليون م2 وباستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، وستعد خطوة فارقة في مسيرة تطوير الصناعة النسيجية في صعيد مصر، كما أنها ستكون أول مدينة نسيجية بالصعيد، وستكون بمثابة إحياء للصناعات النسيجية العريقة بالمحافظة، وتتميز المحافظة بموقعها الفريد وقربها من أهم المحاور والطرق الرئيسية مثل طريق الصعيد الحر وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي وطريق رأس غارب / الشيخ فضل، وطريق البستان، كما ترتبط بمجموعة من الموانئ البحرية الهامة مثل العينة السخنة وسفاجا والدخيلة، وكذلك قربها من محطة سكك حديد المنيا.

توقعات بجذب استثمارات أجنبية ومحلية

ومن المتوقع أن تجذب المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة حال اكتمالها، وستستوعب 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعادل تأمين دخل مادي مناسب لمليون مواطن من قاطني المحافظة باعتبار أن متوسط عدد كل أسرة 4 أفراد.

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