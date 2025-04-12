«شعبة الأدوية» تهيب بسرعة إرسال بيان بالدواء المنتهي الصلاحية لـ«هيئة الدواء» تمهيدا لسحبه

بدأ منذ شهر مارس 2025 موسم سحب الأدوية المنتهية الصلاحيه من الصيدليات، حيث صدر قرار من رئيس هيئة الدواء بسحب الأدوية المنتهية الصلاحيه بدون شروط وباى كمية و بدون فواتير واى تاريخ، وباقى من الزمن شهرين و ينتهى موسم جمع الأدوية المنتهية الصلاحيه من الصيدليات.

من جانبه ناشد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أصحاب الصيدليات بسرعة إرسال بيان بالأدوية المنتهية الصلاحيه من خلال جوجل فورم إلى هيئة الدواء حتى يتم سحب هذه الأدوية والتى تعتبر من أكبر تحديات التى تواجه صيدليات مصر.



كما ناشدت شعبة الأدوية النقابات الفرعية وأعضاء الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التحارية بسرعة عمل ورش عمل لأصحاب الصيدليات لتوضيح آلية التنفيذ، وذلك لمصلحة صيدليات مصر ومصلحة المريض المصرى ومصلحة الشركات.

