ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة تصنيع أدوية مغشوشة والترويج لها على مواقع التواصل

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك مكتب للإستيراد والتصدير ، عامل بمطبعة) بتصنيع وتعبئة الأدوية والأمبولات الطبية المغشوشة مستخدمين مواد خام "مجهولة المصدر" فى تصنيعها وتعبئتها داخل عبوات مُقلدة بقصد طرحها بالأسواق والإدعاء بكونها مستوردة من الخارج لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 110 عبوات من الأدوية الطبية – مجموعة كبيرة من العبوات الفارغة مُعدة للتعبئة وملصقات منسوبة لشركات أجنبية – مجموعة كبيرة من الأدوات الطبية – المواد الخام المستخدمة فى التصنيع – مبالغ مالية "عملات أجنبية" – سيارة ملاكى – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد إرتكابهما نشاطهما الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.