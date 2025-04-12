الاثنين.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي البيئي الثالث بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي البيئي الثالث بالجامعة تحت عنوان "التحول للأخضر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي البيئيّة"، وذلك يوم الاثنين الموافق ١٤ أبريل بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعى الجديد.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المؤتمر سيناقش عددا من الموضوعات الهامة ومنها، الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة البيئية، الذكاء الاصطناعي والمراقبة البيئية باستخدام الأقمار الصناعية، الابتكار البيئي فى المدن الذكية والتحول للأخضر، دور المؤسسات التربوية والرياضية فى ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي البيئية.