رئيس مدينة طهطا يتابع انتظام العمل بالمواقف ومحطات الوقود

تابع المحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، انتظام سير العمل بالمواقف العامة للسيارات عقب تحريك أسعار الوقود، وذلك لالتزام السائقين بالتعريفة المقررة قانوناً وتركيب الملصقات على السيارات بمختلف المواقف، وذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، وحرصاً على خدمة وراحة المواطنين بالمواقف العامة للسيارات بمركز ومدينة طهطا والتزام المواطنين والسائقين ومحطات الوقود بالأسعار المقررة قانونياً.

كما تابع انتظام العمل بمحطات الوقود وتوافر المواد البترولية والالتزام بأسعار المواد البترولية المقررة قانوناً.

وتم التنسيق مع القيادات الأمنية، ووحدة مرور طهطا، ومباحث المرور، وإدارة المواقف، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، بزيادة تعريفة الركوب عن التعريفة المحددة بقرار محافظ سوهاج بمختلف الخطوط.

التصدي لاستغلال المواطنين

يأتي ذلك للتصدى لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية عقب زيادة الأسعار، أو استغلال المواطنين بأى صورة من الصور داخل مواقف السيارات الأجرة، إضافة إلى أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

كما أن هناك تنسيق مع إدارة المواقف والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات الأجرة المقررة قانونياً على الزجاج الأمامى والخلفى وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.