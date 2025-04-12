إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسور خرساني في الفيوم

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ميكروباص، بسور بالطريق السياحي لبحيرة قارون، عند مدخل قرية رحيل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بتلقيه بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسور خرساني، بالطريق السياحي لبحيرة قارون، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بسور خرساني، نتج عن الحادث إصابة شخصين جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.