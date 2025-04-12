تراجع في عدد حفارات النفط والغاز النشطة بالولايات المتحدة بالتزامن مع اضطراب أسعار النفط عالميا

أظهرت بيانات جديدة نشرتها شركة "بيكر هيوز" الأمريكية تراجعًا في إجمالي عدد الحفارات النشطة للنفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في ظل الاضطراب الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ووفقًا للتقرير، انخفض إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة بمقدار 7 حفارات; ليصل إلى 583 حفارة، بانخفاض قدره 34 حفارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع عدد حفارات النفط بمقدار 9 حفارات ليبلغ 480 حفارة نفط، بانخفاض قدره 26 حفارة عن نفس الفترة من العام الماضي.

فيما ارتفع عدد حفارات الغاز بمقدار حفارة واحدة هذا الأسبوع; ليصل إلى 97 حفارة، مسجلا تراجعا قدره 12 حفارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع عدد الحفارات المتنوعة بمقدار حفارة واحدة; ليصل إلى 6 حفارات نشطة.

وأظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الخام الأسبوعي في الولايات المتحدة تراجع بشكل طفيف، حيث انخفض من 13.580 مليون برميل يوميا إلى 13.458 مليون برميل يوميا، وهو أقل بمقدار 173 ألف برميل يوميا عن أعلى مستوى تاريخي سoجل خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر لعام 2024.

وبحسب تقرير آخر أصدرته شركة "برايمري فيجن"، تراجع عدد أطقم التكسير الهيدروليكي خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري، إلى 205 أطقم، مقارنة ب` 209 أطقم في الأسبوع السابق، لكنه لا يزال أعلى قليلا من 201 طاقم كانوا نشطين في بداية العام الجاري.

وفي ظل تصاعد الرسوم الجمركية وخطة "أوبك+" لزيادة إنتاج النفط ابتداء من مايو المقبل بمعدل يفوق التوقعات، شهدت أسعار النفط تراجعا حادا لأكثر من أسبوع.

وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط بارتفاع قدره 0.61 دولار للبرميل; ليصل إلى 60.54 دولار للبرميل، خلال تعاملات أمس الجمعة، وهو أكثر من دولار واحد أقل من سعر يوم الجمعة الماضي، أما خام برنت فكان يتداول مرتفعا بمقدار 0.60 دولار; ليصل إلى 63.93 دولار للبرميل، منخفضا بمقدار 1.50 دولار عن سعر يوم الجمعة الماضي.