مسئول روسي: القضاء على 165 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

قال المتحدث باسم مجموعة القتال الروسية الشرقية ألكسندر جوردييف، إن المجموعة قتلت 165 جنديا أوكرانيا ودمرت تسعة مراكز تحكم جوية آلية تابعة للجيش الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المسؤول الروسي - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "خلال الـ 24 ساعة الماضية، خسرت القوات الأوكرانية 165 جنديا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، ونظام مدفعية ذاتية الحركة من طراز (بالادين)، وسيارتين، وجهاز كشف راديو من طراز (رادا)، ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز (أن/تي بي كيو-50)، وثلاث مسيرات ثابتة الجناح، وتسعة مراكز تحكم جوية آلية".

وأوضح جوردييف أن وحدات المجموعة القتالية واصلت التقدم في خط دفاع القوات الأوكرانية، وألحقت أضرارا بقوات ومعدات مجموعات الألوية الميكانيكية للجيش الأوكراني ولواء دفاع إقليمي منفصل بالقرب من مناطق (بوجاتير وأوترادنوي ورازدولينوي ومالينوفكا وميرنوي وفولنوي بول).

