تجديد حبس موظف بتهمة سرقة مبالغ مالية من شركة بالساحل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل ، تجديد حبس متهم في سرقة مبالغ مالية من شركة يعمل بها 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

اعترفات المتهم بمروره بأزمة مالية

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهم اعترف ارتكاب الواقعة لمروره بأزمة مالية جعلته لا يفرق بين الحلال والحرام وفكر في سرقة المبلغ المالي املا أن يحل أزمته ويستطيع إعادة المبلغ لكن فؤجي بكشف أمره وتم ضبطه في الحال .

القبض على الموظف

ونجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على موظف لأتهامه بسرقة مبالغ مالية طائلة من شركة يعمل بها بمنطقة الساحل .

تعود الواقعة عندما تم ضبط موظف بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة الساحل ، لسرقته مبلغ مالى من الشركة محل عمله ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمحل سكنه والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .