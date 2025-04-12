بالفيديو.. هل ساهمت الامتحانات الأسبوعية في تقليص ظاهرة الغياب المدرسي؟

قال الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، محمد الشرقاوي، إن الامتحانات الأسبوعية التي تم تطبيقها في المدارس خلال الفترة الأخيرة ساهمت في إعادة الانضباط إلى المنظومة التعليمية، موضحًا أن إدراك أولياء الأمور لأهمية هذه الاختبارات في تحديد نسبة من درجات الطلاب جعل الحضور أمرًا ضروريًا لا يمكن التهاون فيه.

وخلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أكد الشرقاوي أن فكرة الامتحانات المتدرجة بين الأسبوعية والشهرية، ومن ثم النهائية، ساهمت في استعادة المدارس لرونقها، رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها بعض التوجيهات الوزارية، والتي يصعب تطبيقها على أرض الواقع بسبب الإمكانيات المحدودة.

وأشار الشرقاوي إلى أن نسبة المعلمين المنتظمين في أداء العملية التعليمية ارتفعت، وهو ما يُعد تطورًا إيجابيًا، مطالبًا الوزير الحالي بمزيد من الجولات الميدانية المفاجئة لتقييم الأداء وتعديل القرارات وفقًا للواقع في المحافظات.

وفيما يتعلق بشأن ظاهرة السناتر التعليمية، أوضح الشرقاوي أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير التربية والتعليم أكد خلاله الأخير أن نسبة الإقبال على السناتر تراجعت بشكل كبير، بفضل عودة الطلاب للمدارس، مشيرًا إلى أن الوزير قام بجولات مفاجئة للعديد من المدارس دون أي تنسيق مسبق مع الإدارات التعليمية، لضمان رصد الواقع كما هو.

وأضاف، أن هذه الجولات تتم بسرية تامة، إذ يحصل الوزير على خرائط مفاجئة للتحرك إلى مدارس بعينها دون علم مسبق من الإدارات أو المديريات، ما يمنحه فرصة للاستماع مباشرة من مديري المدارس والمعلمين عن التحديات والمشكلات دون ضغوط إدارية.