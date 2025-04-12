اعترفات سائق توك توك شرع في قتل صديقه حرقا

تباشر نيابة عين شمس سماع أقوال سائق توك توك متهما بالشروع في قتل زميله واشعال النار فيه

اعترفات المتهم بارتكاب الواقعة

وقال المتهم إنه والمجني عليه اصدقاء منذ فترة وسائقين علي توك توك بنظام الشيفت وقد لاحظ سرقة الايراد الذي يجنونه يوميا وأنه طمع في المال ولم يقسمه بالعدل بينهما

ويضيف المتهم قررت انه اواجه المجني عليه بأن ايراد التوك توك في تناقص فانكر الأخير سرقة الأموال ثم وجه الي الأول تهمة سرقة الأموال فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة وأنه لم يقصد الشروع في قتله مضيفا أثناء المشاجرة قام المتهم بإحضار جركن بنزين من التوك توك والقاه علي زميله ثم أشعل النار فيه محاولا احراقه وقتله قائلا " هو السبب طمع في ايراد التوك التوك وسرقه عشان يشتري بيه حشيش .



حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات



وأمرت جهات التحقيق حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة والإستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه في الواقعة.



مشاجرة بعين شمس

تلقى قسم عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وإصابة أحدهما بحروق بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب مصاب بحروق متفرقة بجسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين سائق توك توك وشاب بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأول بسكب مادة على جسد الشاب وإضرام النيران فيه وإصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

