هل يكون كولر الضحية المقبلة في الأهلي.. مباراة بيراميدز تحدد المصير

كشف الناقد الرياضي محمد عبد العزيز عن ملامح التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهته المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة المنافسة على الدوري المصري الممتاز.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أشار محمد عبد العزيز إلى أن المباراة تمثل اختبارًا صعبًا للفريق الأحمر، خاصة في ظل ضغط المباريات واستعداد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، ما قد يضع المدير الفني مارسيل كولر تحت ضغوط كبيرة حال حدوث أي إخفاق.

وأوضح عبد العزيز أن خسارة الأهلي اليوم قد تعجل برحيل كولر، لكن النادي على الأرجح سينتظر نتيجة مباراة صن داونز قبل اتخاذ أي قرار بشأن الجهاز الفني، معتبرًا أن لقاء اليوم سيكون حاسمًا في تقييم فرص المدير الفني.

وبشأن التشكيل المتوقع، قال عبد العزيز، إن الأهلي لن يشهد تغييرات كبيرة، خاصة بعد خوض الفريق عدة مباريات متتالية مؤخرًا، مردفًا: "من المتوقع أن يعود بعض اللاعبين إلى مراكزهم الأساسية مثل أشرف بن شرقي وإمام عاشور، وربما نشاهد حسين الشحات ومحمد عبد الله في التشكيلة الأساسية".

كما لفت إلى أن الغيابات قد تمنح بعض اللاعبين فرصة للظهور، مشيرًا إلى أن التشكيل لن يخرج كثيرًا عن المعتاد، ما لم يقرر كولر المفاجأة.

وفيما يتعلق بتوقعاته لنتيجة المباراة، أكد عبد العزيز صعوبة التكهن بالنتيجة، لكنه رجّح كفة الأهلي بنسبة بسيطة نظراً لخبراته واستعداداته، رغم تصدر بيراميدز جدول الدوري بفارق النقاط، مما يمنحه دافعًا قويًا لتحقيق الفوز.