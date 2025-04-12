تشاهدون اليوم.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 12 أبريل 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري الممتاز وكلاسيكو الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند بالإضافة لمباريات قوية في الدوريات الأوروبية

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

فاركو × سيراميكا كليوباترا – الساعة 4 عصرا على قناة 2 on sport

بيراميدز × الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة 1 on sport

موعد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي × كريستال بالاس – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

برايتون × ليستر سيتي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

نوتينجهام فورست × إيفرتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ساوثهامبتون × أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

آرسنال × برينتفورد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

موعد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال سوسيداد × ريال مايوركا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3

خيتافي × لاس بالماس – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو × إسبانيول – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليجانيس × برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فينيسيا × مونزا – الساعة 3 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

انتر ميلان × كالياري – الساعة 6 مساء على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس × ليتشي – الساعة 8:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن × يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

هوفنهايم × ماينز 05 – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

بوروسيا مونشنجلادباخ × فرايبورج – الساعة 3:30 عصرا

بوخوم × أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا

هولشتاين كيل × سانت باولي – الساعة 3:30 عصرا

بايرن ميونخ × بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو × مارسيليا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

تولوز × ليل – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ستراسبورج × نيس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج × الفتح – الساعة 5:35 مساء على قناة SSC1 HD

الفيحاء × القادسية – الساعة 6 مساء على قناة SSC2 HD

النصر × الرياض – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للناشئين

أوغندا × جامبيا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مصر × أنجولا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6.