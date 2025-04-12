وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع السرطان

رحل عن عالمنا منذ قليل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت شقيقة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك وفاته عن عمر يناهز 28 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وعاني إبراهيم شيكا من مرض سرطان المستقيم منذ عدة أشهر، وخضع لعدة مراحل من العلاج ولكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه لتعلن شقيقته وفاته.

وشهدت الفترة الأخيرة فقدانه "إبراهيم شيكا" الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه وجعله يجلس على كرسي متحرك، حسبما ذكرت زوجته هبة التركي أكثر من مرة في مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي

من هو إبراهيم شيكا؟

إبراهيم شيكا لاعب الزمالك كان أحد اللاعبين الناشئين في القلعة البيضاء وواحد من كباتن الفريق المعروفين في جيله، حيث يُعاني من سرطان المستقيم، وهو أحد الأمراض التي قد لا تظهر أعراضها في مراحلها المبكرة، لكنه يصبح أكثر وضوحًا وخطورة مع مرور الوقت، وخضع للعلاج المكثف في المستشفى قبل رحيله اليوم.

إبراهيم شيكا وزوجته

كان إبراهيم شيكا اللاعب السابق لنادي الزمالك قد وجه رسالة رومانسية لزوجته بعد تدهور حالته الصحية.

ونشر شيكا صورة تجمعه مع زوجته عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكتب: "دنيا ودت ناس وجابت، وانتي ثابتة من البداية".

جدير بالذكر، أن أغلب نجوم الكرة المصرية والفنانين والاعلاميين قاموا بزيارة إبراهيم شيكا، في منزله، قبل نقله إلى المستشفى.