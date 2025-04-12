غيابات مؤثرة.. مصطفى فتحي وقطة في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، اجراء تعديلات على تشكيل الفريق السماوي في موجهة الأهلي المرتقبة مساء اليوم بالدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي في السابعة مساء اليوم السبت على ملعب الدفاع الجوي في مواجهة مصيرية ومرتقبة بالصراع على الدوري.

واستقر “يورتشيتش” الاعتماد على الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي في التشكيل الأساسي في ظل غياب عدد من العناصر المؤثرة بسبب الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا وعلى رأسهم إبراهيم عادل ورمضان صبحي وبلاتي تورية.



تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – علي جبر – محمود مرعي – محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف "قطة" – أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي – مصطفى فتحي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

تنطلق مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري الممتاز عند الساعة السابعة مساء اليوم السبت 12 إبريل 2025 على ستاد الدفاع الجوي في مباراة قمة مثيرة .

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي في الدوري

تمتلك قنوات أون تايم سبورتس حقوق بث مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري، وسيتم نقل المباراة على قناة ONTIME SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز وجميع البطولات المحلية حيث يسبق مباراة الأهلي وبيراميدز استوديو تحليلي بحضور نجوم الكرة المصرية.

ترتيب بيراميدز والأهلي في الدوري

اشتعل صراع صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد نتائج الجولة الأولى بالمرحلة النهائية حيث يحتل بيراميدز الصدارة برصيد 43 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة في انتظار القرار النهائي بشأن خصم 3 نقاط من رصيده بسبب الانسحاب من مباراة القمة 130 أمام الزمالك.