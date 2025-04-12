بالصور.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية زيارة مفاجئة لموقف أبو حماد / الزقازيق بمدينة أبو حماد، وذلك للاطمئنان على التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة عقب إعتمادها من المحافظة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود وإسطوانات البوتاجاز، مشددا على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف واستفسر منهم عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي تم فيها مراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل، مؤكدا على سائقي سيارات الأجرة الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم تحميل الركاب أي أعباء إضافية.

وانتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام حركة السيارات بموقف الزقازيق العمومي بمنطقة الأحرار للإطمئنان على تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضع لوحات كبيرة بالموقف وملصقات على سيارات الأجرة موضح بها تعريفة الركوب الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بالقواعد الجديدة لتعريفة الركوب.

واستفسر المحافظ من الركاب عن مدى التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، مؤكدا على ضرورة عدم الإنصياع للمخالفين والابلاغ عنهم فورا من خلال الإتصال على الخـط الساخـــن (إدارة الأزمات والكوارث) 2303693- 055 والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية علي رقم 16528 وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق الدائم والمستمر مع إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن بشن حملات مفاجئة على المواقف والطرق لمتابعة انتظام حركة سيارات الأجرة وخطوط السير المحددة لها وعدد الركاب بكل سيارة، مؤكداً على ضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والعميد وائل جعفر رئيس مباحث المرور والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف.

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