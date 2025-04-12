استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي خان يونس وغزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل شرق مدينة غزة، وخيمة تؤوي نازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، أن طائرة مُسيّرة للاحتلال قصفت منزلًا في شارع النخيل شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد اثنين.

وأضافت أن فلسطينيًا استُشهِد وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع أبو كوارع بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس، أيضًا.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 إلى 50912 والإصابات إلى 115981.

