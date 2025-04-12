محافظ الشرقية يفتتح موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة في أبو حماد.. صور

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة والبالغ مساحتها 200 فدان بمدينة أبو حماد وتضم 29 حوضا سمكيا بمساحات مختلفة لتربية وإنتاج كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك كالبوري والطوبار والبلطي والمبروكة، لإتاحة الأسماك بالجودة المطلوبة والأسعار المناسبة أمام جمهور المستهلكين.

المزرعة السكمية تخضع للمرور المفاجئ

وأوضح المحافظ، أن المزرعة السمكية بالعباسة تخضع للمرور المفاجئ والمتابعة الدورية من قِبل لجان مشكلة من مديريتي الصحة والطب البيطري، لمتابعة الإنتاج بها وأخذ عينات بصفة دورية منها وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وخلوها من أي مواد ضاره لصحة الإنسان، مشيرا إلى أن المياه المستخدمة في ري المزرعة من ترعة الإسماعيلية وإنتاجية الفدان تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 طن في الدورة الواحدة.

فتح منافذ لتسويق الأسماك

وجه محافظ الشرقية، مديرة إدارة المزارع السمكية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع في فتح منافذ لتسويق الأسماك وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن محدودي الدخل والسيطرة على إرتفاع الأسعار، مؤكدا أن الدولة متمثلة في الجهات المعنية تسعى لتطوير الإنتاج السمكي بما يساهم في زيادة المعروض من الأسماك وتقليل الإستيراد.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد، وهبة عبد التواب مديرة إدارة المزارع السمكية بالمحافظة ونبيل فكري مفوض عن شركة الدعاء للإنتاج السمكي.

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