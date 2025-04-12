أهالي العريش يستغيثون بالرئيس بسبب الانقطاع الدائم للمياه

وجه أبناء مدينة العريش من خلال جريدة وموقع “البوابة نيوز” استغاثة أنسانية عاجلة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي و رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لحل أزمة مياه الشرب بمدينة العريش وايجاد حلول لانقطاع مياه الشرب عن المدينة وسوء حالة مياه الشرب بعد إقامة محطة تحلية مياه للشرب بمدينة العريش عملاقة لتحل محل مياه النيل التي تتعرض للسرقة من خط مياه الالف مللي بنطاق مدينة بئر العبد.

كسر خط المياه

وأوضح الأهالي في استغاثتهم أن أزمة المياه نتيجة لقيام المزارعين بكسر خط مياه الالف مللي لري زراعاتهم مما حرم مدينة العريش من حقها في مياه النيل ولم يتمكن المسئولين من السيطرة علي هذه الظاهرة الخطيرة بسبب طول الخط صعوبة السيطرة علي السارقين لمياه النيل مما دفع الدولة لإقامة محطة تحلية مياه الشرب من البحر بمدينة العريش ورغم ذلك كانت المياه تصلنا من المحطة في كثير من الاحيان صفراء اللون ورائحتها كريهة، ومؤخرا حدث انقطاع لمياه الشرب بالعريش حتي تحولت الازمة لمأساة إنسانية كبيرة بحرمان مدينة بأكملها من مياه الشرب وناشدنا مرارا المسئولين في المحافظة دون جدوي حتي الآن.

حالة تعطيش

ووجه أهالي المدينة استغاثة عاجلة لرئيس الجمهورية و رئيس الوزراء لحل أزمة مياه الشرب لأن المدينة دخلت في حالة تعطيش بسبب انقطاع المياه الحالي كما ناشد الأهالي عودة مياه النيل مرة أخرى للمدينة طالما هناك مشكلات فنيه معقدة بمحطة تحلية مياه الشرب بالعريش.

تباعد ساعات ضخ المياة

وقال محمد حجاج أمين حزب التجمع بالعريش، إن محافظة شمال سيناء تسهد أزمة مياة حقيقية وكبيرة يعانى منها المواطنين وهى تباعد ساعات ضخ المياة على الأحياء خاصة أن المواطنين تعتمد على خزانات مياه لتعبئتها واستخدامها وتأخر ضخ المياة بتكون الخزانات فاضيه وكان الجميع يأمل بعد تشغيل محطة الكيلو ١٧ الضخ يكون متواصل ٢٤ ساعة على مدار اليوم وهو الشئ الذى لم يحدث للأسف.



وأكد أن المياه بالنسبة للمواطنين حياة ولا يمكن للأهالي الاستغناء عنها، وأنهم يتمنوا من الرئيس و رئيس الوزراء سرعة التدخل و وضع حلول سريعه وتوفير مياة النيل فى حال تعذر ضخ المياة من محطة تحلية الكيلو ١٧.

وقالت نسرين محمد من سيدات العمل المدني والأهلي بالعريش إنهم قدموا استغاثه إلى رئيس الجمهورية لأن المياه غير متوفرة قبل شهر رمضان ولا يوجد مياه في العريش نهائيا، مطالبة المسؤولين بأخذ الموضوع بجدية .

وأشارت إلى أنها سبق وأن استغاثت مرارا على مدار عام كامل دون جدوي.

وقال السياسي السيناوي إبراهيم الكاشف إن أزمة انقطاع المياه بمدينة العريش تحولت إلى مأساه بجميع المقاييس في حياتنا حيث بدأت الأزمة بحرمان نصيب مدينة العريش من مياه النيل بسبب سرقة خط الالف مللي عند مدينة بئر العبد من المزارعين الذين يسرقون مياه خط الألف مللي وخط ال 700 مللي لري مزارعهم بمدينة بئر العبد والمفترض وصولها للعريش حتي حرمت المدينة من مياه النيل وللعجز في السيطرة على سرقة مياه النيل طرحت الدولة إقامة محطة تحلية مياه في العريش وبشر الجهاز التنفيذي أهالي العريش أن المياه سيجري توفيرها بالعريش 24 ساعه ومنذ عام وحتي الان المياه تصل صفراء اللون ورائحتها كريهه حتي بدأت تنقطع المياه المحلاه مؤخرا.

وأضاف: “ووصلنا لمرحلة تعطيش حقيقية والمسئولين عاجزين عن حل أزمة مياه الشرب بمدينة العريش كنا نلمس، وقد سمعنا أن محطة مياه العريش للتحلية تحتاج 600 مليون جنيه سنويا لكي تضخ المياه علي مدار العام وبسؤال شركة مياه الشرب بالعريش قالوا إننا ليس لنا علاقة بمحطة تحلية مياه الشرب ولم نستلمها فكل أملنا كوب مياه نظيفة بالعريش، لذا نناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل ازمة مياه الشرب بالعريش”.

وسبق أن تناولت “البوابة نيوز” أزمة مياه الشرب بمدينة العريش علي لسان أهالي المدينة في تاريخ 29/يوليو/2024 تحت عنوان “أهالي العريش يستغيثون بمحافظ شمال سيناء بسبب تغير لون مياه الشرب وانقطاعها"، وللأسف مازال الأهالي يستغيثون حتي الآن من وقتها منذ عام وحتى الان”

https://www.albawabhnews.com/5045241

السياسي السيناوي أبراهيم الكاشف

امين حزب التجمع محمد حجاج