3 ملفات رئيسية تتصدر القمة المصرية الإندونيسية بالقاهرة

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث يتباحث الزعيمان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما يتناولان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل إستعادة الإستقرار بالشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

الوضع المأساوي في غزة

كما أنه من المقرر بحث التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي فى قطاع غزة وضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فورى، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن وبذل الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم فى الشرق الأوسط

كما أنه من المقرر أن تشهد المباحثات التطورات التى تشهدها سوريا ولبنان وأهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى السورية.