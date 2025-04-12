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السبت 12 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

زلزال
زلزال
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قال مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية إن زلزالا بلغت قوته 5.95 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة نيو بريتين في بابوا غينيا الجديدة اليوم (السبت).

 وأوضح المركز الألماني، بحسبما أورد "راديو فرنسا الدولي" انه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 130.1 كيلومتر، عند دائرة عرض 5.45 درجة جنوبا وخط طول 146.53 درجة شرقا.


وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قد أفاد في 4 أبريل الجاري، بأن زلزالا بغلت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.


يُشار إلى أنّ بابوا غينيا الجديدة تقع في منطقة ما يُسمّى بـ "حزام النار" والتي تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين.
 

بابوا غينيا الجديدة زلزال