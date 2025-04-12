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السبت 12 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية تنفي مشاركة مواطنين صينيين في القتال في أوكرانيا

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو
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أدان نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو اليوم (السبت) التقارير التي تقول إن مواطنيين صينيين يقاتلون في أوكرانيا، مؤكدا أنها غير صحيحة على الإطلاق. 

وردا على سؤال لوكالة تاس الروسية بهذا الشأن قال رودينكو "أستطيع القول إن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، بصراحة".

وأضاف: "موقف الصين من التسوية في أوكرانيا متوازن تماما، ونحن ممتنون لأصدقائنا على ذلك".

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت في وقت سابق أن بكين لم ترسل قواتها العسكرية للمشاركة في الصراع الأوكراني.

وقبل يومين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تم أسر صنيين اثنين يقاتلان إلى جانب روسيا في أوكرانيا.
 

أوكرانيا الصين الخارجية الصينية روسيا